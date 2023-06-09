إزالة 46 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 4 آلاف متر بالشرقية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إزالة 46 حالة تعد على مساحة 4 آلاف متر مباني و106 أفدنة، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 46 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و582 متر مباني، و106 أفدنة و17 قيراطا بنطاق المحافظة.

إزالة 29 حالة تعد

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 29 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و582 متر مباني، و17 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك على مساحة 106 أفدنة و17 قيراطا بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

خطة زمنية للحملات

وأكد المحافظ أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.