إزالة 291 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم إزالة 291 حالة تعد بالبناء منذ بدء أعمال المرحلة الثانية بالموجة الـ21 بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي انطلقت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الإزالات تضمنت 72 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة بمساحة إجمالية 7910 أمتار، و32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك دولة بمساحة فدان و11 قيراطا و5 أسهم، فيما تم تنفيذ إزالة 114 حالة تعد على الأراضي الزراعية أملاك خاصة، بمساحة 15 ألفا و448 مترا مربعا، وتنفيذ إزالة 34 متغيرا مكانيا بمساحة 3328 مترا مربعا، و39 حالة تعد أخرى عبارة عن بناء بدون ترخيص بمساحة 4481 مترا مربعا.

توحيد الجهود لتنفيذ الإزالات

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الاستمرار في توحيد الجهود والتنسيق التام بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق المستهدف خلال أعمال المرحلة الثانية من الموجة حفاظا على حقوق وهيبة الدولة، لافتا إلى التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، فضلا عن الاستمرار في الرصد الفوري لكافة المخالفات في المهد وإزالتها فورا تحقيقا للصالح العام.