ضبط 14 طن قمح وأرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 8 أطنان و605 كيلو قمح، و6 أطنان و270 كيلو أرز شعير قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بنطاق مركزي فاقوس وأبو كبير.

حملات تموينية مكبرة

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين، تزامنا مع موسم حصاد القمح بالمحافظة باعتباره سلعة استراتيجية ويمثل الأمن الغذائي للمواطنين.

ضبط مخالفات في الحملات

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة محمود جبر، كبير مفتشي المديرية، بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية، حيث قامت الحملة بالمرور على الأنشطة التجارية بمركزي فاقوس وأبوكبير للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة والتجار بالقوانين والقرارات الوزارية، وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات الآتية:

- تحرير المحضر رقم 8750 لسنة 2023 جنح فاقوس لضبط كمية من القمح المحلي لموسم حصاد عام 2023 قدرها 8 أطنان و605 كيلو.

- ضبط كمية من الأرز الشعير قدرها 6 أطنان و270 كيلو لموسم حصاد عام 2022، ولإدارته وتشغيله مخزن بدون ترخيص وحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر دون اعتماد وموافقة هيئة سلامة الغذاء، وتم نقل القمح إلى صومعة القرين والأرز إلى مضرب السباعي في أبوكبير بالإقرارات اللازمة على مدير الصومعة وصاحب المضرب لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

- ضبط صاحب محلات لتجارة الأعلاف والأسمدة الزراعية لحيازته كيماوي يوريا المدعم وعددها 12 شيكارة، زنة الواحدة 50 كيلو باجمالي 600 كيلو، والمحظور تداوله بالأسواق، و25 شيكارة قمح مخلوط بالأعلاف بإجمالي كمية 500 كيلو، و4 أطنان سماد سوبر فوسفات مجهول المصدر، إنتاج شركة أبو زعبل دون مستندات تدل على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات بالإقرار اللازم لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.