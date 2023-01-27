تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.. شاهد مبارياتك وبطولاتك المفضلة

يبحث عُشاق الساحرة المستديرة عن الترددات الخاصة بالقنوات الرياضية، حتى يتمكنوا من متابعة جميع المباريات والبطولات الخاصة بكرة القدم وغيرها من الألعاب المختلفة، ومنها تردد قناة أون تايم سبورت الجديد.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي ودائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على نايل سات

تحرص قناة أون تايم سبورت على بث وإذاعة مباريات المنتخب المصري لكرة اليد لعام 2023، فضلا عن إذاعة مباريات الدوري المصري ما يجعل محبي ومشجعي المنتخب في تلك البطولة يبحثون عن ترددها، والذي جاء كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد على العرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات

- تردد: 10853.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وتحرص عدد من القنوات الأخرى العربية والأوروبية على بث الجولات المختلفة ضمن بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ28 لعام 2023، وتتمثل في الآتي:

- القناة الرياضية المغربية.

- قناة الرياضة السعودية SSC.

- قناة vrt البلجيكية.

- قناة hrt الكرواتية.

- قناة bein sports الفرنسية.

- قناة ard الألمانية.

- قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على «يوتيوب».

- قناة huya الصينية.

- قناة sportsbull اليابانية.

- قناة TBC في أفريقيا.