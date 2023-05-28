مواهب مصر فن صناعة البطل (ملف خاص)

اهتمام كبير تُوليه الدولة المصرية بالاستثمار فى أبنائها، على أساس أنهم ثروتها الحقيقية وكنزها، الذين على أكتافهم يُبنى الوطن، وبسواعدهم يرفعون راياته عالية خفاقة، وهو الاهتمام الذى حظى بزخم كبير منذ 2014 وحتى اليوم، وخاصة بقطاع الشباب من أجل تفجير طاقاته واستغلال قدراته وتنمية مواهبه بالطريقة المثلى.

ومؤخراً، أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى «المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين»، لاحتضان كافة المواهب الرياضية والفنية والثقافية، فى إطار دور الأكاديمية فى الاستثمار برأس المال البشرى، كأغلى ما تمتلك مصر.

وتأتى تلك المبادرة استكمالاً لجهود الدولة فى بناء الشباب المصرى، واكتشاف مواهبه، والاهتمام بتربية النشء، واستكمالاً لما تم إطلاقه من قبل من مبادرات ومشاريع تهتم بهذا الجانب، منها على سبيل المثال «المشروع القومى للناشئين والموهبة والبطل الأولمبى»، وهو مشروع مستدام ومستقبلى تم وضعه بالتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية ووزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية.

كما توسعت الدولة فى نشر المدارس الرياضية، والاهتمام برعاية الألعاب الفردية، وليس أدل على ذلك من اعتماد موازنة قدرها مليار ومائة مليون جنيه للإعداد لأولمبياد باريس من 2021 حتى 2024. وإلى جانب ذلك، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أكبر برنامجين لاكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين فى لعبة كرة القدم، وهما «الدوم»، و«كابيتانو»، اللذان حظيا بإشادة رئاسية واسعة واهتمام كبير، حتى إن الرئيس السيسى حرص على حضور المباراة الختامية لبرنامج «كابيتانو»، فى إطار اهتمامه بالنشء ورعاية الموهوبين على المستويات كافة.

ولم تكن الرياضة والفن والثقافة فقط هى ما اهتمت الدولة بتنميته ورعايته والاستثمار به فى الشباب المصرى، ولكنها عملت كذلك على رفع الوعى لديهم وصقلهم سياسياً، وليس أدل على ذلك من الاهتمام الكبير الذى تحظى به منتديات الشباب من قبَل الدولة، أو تشجيع الدور الذى تقوم به «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، كبوتقة حاضنة للسياسيين من مختلف الاتجاهات يجمعهم هدف واحد هو «حب الوطن» والسعى للارتقاء به. وفى هذا الملف تسلط «الوطن» الضوء على كل تلك الجهود التى بذلتها الدولة وما زالت تبذلها للاستثمار فى أبنائها «جيل الجمهورية الجديدة».

اهتمام الدولة بالشباب: «برامج ومسابقات وجوائز»

فى إطار اهتمام الدولة بمختلف الفئات، وبناء الإنسان المصرى، تولى وزارة الثقافة اهتماماً خاصاً بدعم الشباب واكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى مختلف مجالات الفنون والآداب والابتكارات العلمية، فضلاً عن طرح الكثير من المبادرات والبرامج الهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافى والحرف، التى تنفّذها قطاعات وزارة الثقافة، كما تطلق الوزارة الجوائز المحفّزة لهذه المواهب، ومن أبرزها: