نصائح لتفادي حوادث السيارات.. عادات بسيطة تنقذ حياتك

تتكرر الحوادث على الطرق المختلفة، نتيجة السرعة الزائدة أو عدم توخي الحذر عن القيادة في ظل التقلبات الجوية أو وجود عاصفة أو شبورة على بعض المدن والمحافظات.

ولكي يحافظ الإنسان على حياته، وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من النصائح لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق والتي يجب عليهم اتباعها للحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

وشملت وصايا الإدارة العامة للمرور لتجنب حوادث الطرق ما يلى:

- الحرص على صيانة السيارات بشكل دوري.

- التأكد قبل القيادة من من صلاحية الإطارات أو الفرامل حيث أن التغافل عن تلك النقطة قد يؤدى إلى وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات مبالغ بها على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور حتى لا تتعرض السيارة للانقلاب.

- لا تنشغل بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- يجب عليك أن تكون في حالة تركيز والانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد.

-الحفاظ على سرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق.