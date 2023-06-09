«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. ونشاط للرياح في المناطق الجنوبية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد تحسنا نسبيا في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس، فقد أثر المنخفض الجوي على معظم المناطق الداخلية، وهو منخفض جوي خماسيني، كما كان هناك منخفض في طبقات الجو العليا.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين: «شاهدنا أمس الخميس ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وأمطار رعدية في بعض الاماكن مختلفة الشدة من محافظة لأخرى».

درجات الحرارة في المناطق الشمالية ستكون أقل حدة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ اليوم سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة عن الأمس من 2 درجة إلى 3 درجات، والإحساس بالعظمى على القاهرة الكبرى شديد الحرارة، حيث ستكون 36 درجة مئوية، و45 درجة مئوية في المناطق الجنوبية، لكن المناطق الشمالية ستكون درجات الحرارة فيها أقل حدة.

وأوضحت، أن الأجواء في فترة النهار شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأجواء مائلة للحرارة إلى حارة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسطة وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار.

الأجواء معتدلة وربيعية مساءً

وذكرت أنه في فترات الليل ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا تؤثر علينا، وسنشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء ستكون معتدلة ربيعية في أغلب محافظات الجمهورية، وسنشهد نشاطا للرياح اليوم سرعاته من 35 إلى 40 كم في الساعة وسيكون مثيرا للرمال والأتربة في المناطق الجنوبية فقط.