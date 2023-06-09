«معلومات المناخ» بالزراعة: انخفاض درجات الحرارة وتوصيات مهمة للمزارعين

زف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، بشرى سارة بشأن طقس اليوم، وغداً السبت، مؤكداً أن اليوم بداية انفراجة في الأجواء شمالاً مع استمرار الموجة شديدة الحرارة جنوبًا وهدوء نسبي في الرياح.

وقال الدكتور محمد فهيم لـ«الوطن»، إن جزء كبير من الدلتا يشهد انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة نظراً لتغير اتجاهات الرياح لتصبح شمالية وشمالية غربية بدلاً من كونها جنوبية ساخنة، فضلاً عن تلاشي المنخفضات التي كانت تؤثر على البلاد.

تفاصيل حالة الطقس

وأكد الدكتور محمد فهيم، أن انخفاض درجات الحرارة لا يكون كبيراً بل ستسمر الأجواء في بعض مناطق الدلتا والقاهرة شديدة الحرارة، وكذلك الأمر بالنسبة للجنوب، لكن هناك فرص لتلاشى سقوط الأمطار وهدوء نسبي للرياح على معظم المناطق مع وجود بعض الهبات المتقطعة.

وعن طقس غداً السبت، قال رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إن الطقس سيشهد تراجعا في درجات الحرارة بالمناطق الشمالية، وأجزاء أكبر في الدلتا والقاهرة.

توصيات مهمة للمزارعين

وقدّم الدكتور محمد فهيم، عدداً من التوصيات المهمة للمزارعين، أولها ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تم تأجيلها بسبب الأجواء خلال الأيام السابقة، بينها الرش لمعظم المحاصيل كالفاكهة والخضر كرش مبيدات أو رش محفزات النمو لتعوض النبات على فترة التوقف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة أو العواصف الترابية.

وشدد على ضرورة تقريب فترات الري نظراً لشدة الحرارة، موضحاً أن بعد العواصف الترابية التي شهدتها البلاد الأيام الماضية فإن هناك أتربة على أسطح النبات تتسبب في استقطاب أنواع معينة من الحشرات والآفات كديدان الأوراق، ومن الضروري أن يتم الرشد بالمبيدات المناسبة مع مراعاة وقف الرش قبل فترة الحصاد أو الجمع.