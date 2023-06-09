الظواهر الجوية خلال طقس الأيام المقبلة.. نشاط للرياح غدا

شهدت حالة الطقس اليوم، استقرارا نسبيا عقب حالة من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد أمس والتي كان أبرزها تساقط الأمطار الرعدية، والرياح المثيرة للرمال والأتربة، إلا أنه مع بداية اليوم هذه الظواهر كانت غير موجودة تماما، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر وفي المساء على كافة الأنحاء، بينما يكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط الرياح على بعض المناطق

وخلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تكون الظاهرة الجوية الوحيدة المؤثرة في حالة الطقس هي الرياح مع تغير مناطقها وتاثيراتها، حيث تنشط الرياح غدا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وبدءا من يوم الثلاثاء تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، ومناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة في الأيام المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة السبت 10 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 203.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الأحد 11 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

درجات الحرارة الاثنين 12 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 13 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 40 والصغرى 26.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.