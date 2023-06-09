«أتوبيس السعادة بيلف مصر» يتصدر تويتر.. وإشادة بحلقة «المجتمع السعيد»

تصدر هاشتاج «أتوبيس السعادة بيلف مصر»، موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الخامس للبرنامج الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على شاشة قناة «دي إم سي».

ودارت الحلقة الجديدة داخل إحدى القرى المعتمدة على التنمية المجتمعية في الشرقية، والتي تعرف بـ«المجتمع السعيد» الذي جاء بدايته مع المهندس إبراهيم أبو العيش، واستكمل من بعده نجله حلمي أبو العيش، رائد الزراعة الريفية في مصر، وكشفت الحلقة عن دور المدرسة المجتمعية.

وعقب عرض الحلقة لاقت نجاحا وتفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا الذين أشادوا بالحلقة من خلال التعليقات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الموسم الخامس من «أتوبيس السعادة»

ويشهد الموسم الخامس من «أتوبيس السعادة» تقديم فقرات جديدة ومختلفة عما سبق عرضه في المواسم السابقة، تسمح بمشاركة جمهور البرنامج أثناء تصوير الحلقات، يستهدف أيضًا الإعلامي أحمد يونس الكشف عن مصادر السعادة في المحافظات، إذ أنه يواصل رحلاته المتنقلة بين المحافظات، لتصوير حلقات الموسم الجديد.

برنامج «أتوبيس السعادة»

برنامج «أتوبيس السعادة» من تقديم الإعلامي أحمد يونس، ورئاسة تحرير هدى رشوان، وإخراج أحمد الجنايني، ومنتج فني كريم أبو زيد، وتم إذاعة أربعة مواسم من «أتوبيس السعادة»، ويسلط البرنامج الضوء مصادر البهجة والسعادة من خلال الأشخاص الحريصين على ذلك ويعملون على خدمة المحتاجين وإسعاد غيرهم ويتم تكريمهم، فضلًا عن ذلك يسعى البرنامج لإسعاد الأطفال من خلال فقرة تستهدف الأطفال وتغرس فيهم القيم والأخلاق الحميدة في إطار كوميدي ومناسب لعمر الأطفال.