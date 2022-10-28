برنامج «أتوبيس السعادة» يتصدر قائمة تريندات «تويتر» بمئات التغريدات

تصدر برنامج «أتوبيس السعادة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس، على قناة «دي إم سي»، قائمة تريندات موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وتصدر البرنامج «تريند تويتر» بهاشتاج «أتوبيس سعادة المتحدة بيلف مصر» بالتزامن مع حلقة البرنامج داخل مكتبة الإسكندرية احتفالًا بمرور 20 عامًا على إعادة افتتاحها، وتداولت مئات التغريدات حول هاشتاج البرنامج مصحوبًا بعدد من التعليقات بينها: «مكتبة الإسكندرية.. ذاكرة أمة» «من البرامج المبهجة» «الحلقة التوثيقية دي عظيمة».

جولة في مكتبة الإسكندرية

واستهدفت جولة البرنامج داخل مكتبة الإسكندرية زيارة منابع المعرفة والعلم، من خلال إجراء الحوارات المختلفة بداية مع الدكتور شريف رياض رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، وأيضا دينا يوسف رئيس قطاع المكتبات، التي سلطت الضوء على مكتبة «طه حسين» للمكفوفين وضعاف البصر وما تقدمه المكتبة من خدماتها المتطورة.

واستكمل «يونس» جولاته دخل المكتبة بزيارة المتاحف التاريخية الموجودة، وأيضا معمل ترميم الكتب والسجلات النادرة، مرورا بزيارة القبة السماوية انطلاقا منها لرحلة علمية مبسطة لعالم الفلك والفضاء.

الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة»

ويذاع حاليًا الموسم الرابع من برنامج «أتوبيس السعادة» على قناة «دي إم سي»، يوم الجمعة الساعة واحدة ظهرًا، والبرنامج من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة في البحث عن مصادر السعادة في مختلف محافظات الجمهورية.