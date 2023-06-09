جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني.. تبدأ الأحد المقبل

عقد الحوار الوطني على مدار أسبوعين من الجلسات النقاشية، 25 جلسة قاربت الـ60 ساعة انعقاد، للتوافق حول قضايا شكّلت أولويات مهمة لدى المواطنين.

جلسات الحوار الوطني

وأقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، والمقرر انطلاقها الأحد المقبل، بعد أن قرر مجلس أمناء الحوار الوطني إرجاء جلسات الحوار المقررة الأسبوع الحالي كافة لتتم خلال الأسبوع المقبل بنفس جلساتها والمتحدثين فيها وحاضريها.

جدول الأسبوع الثالث للحوار الوطني

وأوضح مجلس أمناء الحوار الوطني أنه بذلك يكون انعقاد نفس جلسات المحور السياسي يوم الأحد 11 يونيو، وكذلك نفس جلسات المحور الاقتصادي يوم الثلاثاء 13 يونيو، وجلسات المحور المجتمعي ذاتها يوم الخميس 15 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها.

جدول أعمال المحور السياسي

ووفقا للجدول المعلن من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، يناقش المحور السياسي الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو جلسة نقاشية حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالاضافة الى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ويليها جلسة حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي.

جدول أعمال المحور الاقتصادي

وسيعقد في المحور الاقتصادي، الثلاثاء المقبل، الموافق 13 يونيو جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والإئتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي.

جدول أعمال المحور المجتمعي

وسيعقد في المحور المجتمعي، الخميس المقبل، الموافق 15 يونيو جلستان لقضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل و النظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة.