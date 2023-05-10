نقيب القراء: صرف 500 جنيه كل ثلاثة أشهر لأسرة قارى القرآن المتوفى

أعلنت نقابة قراء القرآن الكريم، زيادات لأصحاب المعاشات وأسر القراء المتوفين خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تعاقد النقابة مع بعض المستشفيات لأعضاء النقابة وأسرهم بتخفيضات هائلة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز القرارات التي جاءت في بيان الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، على النحو التالي:

ألف جنيه مصاريف جنازة عضو النقابة

- شرف لأى إنسان الانضمام إلى النقابة، فبعد الاختبار يتم الحصول على كارنيه قارئ قرآن كريم أو محفظ قرآن كريم.

- يستطيع العضو إثبات صفته بالنقابة ببطاقة الرقم القومي.

- يحق لعضو النقابة التقديم فى مسابقات الأوقاف مثل مسابقه إيفاد شهر رمضان والمقارئ ومكاتب التحفيظ.

- عند سفر القارئ للخارج تقوم السفارات بطلب من القارئ إحضار إيفاده من النقابة بإنه عضو بالنقابة ولا مانع من سفره لدى النقابة

- عند الرغبة فى فتح مكتب تحفيظ بيتطلب منك كارنية النقابة وهناك بعض الأشخاص بتعمل فى مكاتب التحفيظ بكارنية النقابة وبعض الأشخاص بتعمل بالخارج بالكارنية

- عند التقديم للإذاعة بيتطلب الأمر تقديم استمارة من النقابة للإذاعة تفيد أن القارئ عضو بالنقابة

- الحصول على معاش بعد بلوغ سن 65 عاما، وفي حالة الوفاة، يكون المعاش للورثة، مثل الأم أو الزوجة أو البنت المطلقة أو البنت الأرملة، وأصبح المعاش يصرف كل ثلاثة أشهر مبلغ 500 جنيه، وهناك زيادة قريبة بإذن الله تعالى.

- صرف مبلغ 1000 جنيه مصاريف جنازة للورثة، بعد وفاة العضو، وذلك قرار بتاريخ شهر 2021/10.

- عينت النقابة مستشار قانوني لها في معظم المحافظات، لرفع قضايا ضد القراء المتلاعبين.

- تعاقدت النقابة مع معمل تحاليل شهير للأعضاء وأسرهم بتخفيضات تصل إلى 50%

- تسعى النقابة للتعاقد مع بعض المستشفيات للأعضاء وأسرهم بتخفيضات هائلة.