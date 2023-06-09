تعيينات وزارة الكهرباء 2023.. التخصصات ونوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، ومقرها بالعاصمة الإدارية، عن حاجتها للتعاقد بنظام المكافأة الشاملة لعدد من الوظائف تخصصات «مهندسين كهرباء قوي - فنيين كهرباء» وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 وطبقا للائحة نظام العاملين بالشركة

نوعية الوظائف المطلوبة للراغبين في شغل وظائف وزارة الكهرباء 2023

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وفقا للإعلان رقم 2 لسنة 2023 نوعية وتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلن عنها.

المؤهلات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظيفة فني كهرباء 2023

وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء المؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء»، بأن يكون حاصل على دبلوم صناعي 3 و5 سنوات شعبة كهرباء ومعهد فني صناعي شعبة كهرباء للعمل بنظام الورديات بمواقع الشركة.

المؤهلات المطلوبة لشغل وظائف مهندسي كهرباء قوي 2023

وأشارت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن المؤهلات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف «المهندسين كهرباء قوي» كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد مقيد بنقابة المهندسين.

- أن يكون حديث التخرج للعمل بالتشغيل بنظام النوبتجيات بمواقع الشركة.

تشغيل منظومة نقل الكهرباء

وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية وإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية والاشتراك مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة في دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين إضافة إلى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي التي تتوافق عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقاً للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.