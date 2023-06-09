رأس سدر تستقبل 5 آلاف سائح خلال 24 ساعة هربا من الحرارة

قال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، إن المدينة تشهد انتعاشة سياحية إذ استقبلت نحو 5 آلاف سائح اليوم الجمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن كل شواطئ المدينة مكتظة بالزوار للاستمتاع بالشواطئ والمياه النقية.

أوضح علي حمادة في تصريحات لـ «الوطن»، أنه جرى وضع خطة عمل خلال موسم الصيف الذي يعد من أفضل المواسم السياحية في المدينة لتوفير احتياجات الزوار من مأكل ومشرب ومياه.

شواطئ رأس سدر.

أضاف رئيس مدينة رأس سدر أن مدينة رأس سدر تشتهر بالشواطئ الرملية الفيروزية، والمياه الزرقاء والخضراء النقية حيث تمتلك شواطئ بطول 60 كيلو متر.

وتابع أن رأس سدر تشتهر برياضة «ويند سيرف» ركوب الأمواج، وتستقبل آلاف السياح المحبين لهذه الرياضة وتقام بطولات محلية في المدينة خاصة بركوب الأمواج، وقال إنه جرى فتح غرفة عمليات مركزية بالمدينة لمتابعة الموسم السياحي الصيفي.

مياه الشرب

أوضح علي حمادة، أنه جرى توفير المياه بالمدينة ولا توجد أزمة مياه حاليا بعد تشغيل محطة تحلية مياه رأس سدر بطاقة إنتاجية 20 ألف متر مكعب.

وقال علي حمادة، إنه جرى وضع اللمسات النهائية لمقصد العائلة بالمدينة في إطار استعدادات المدينة للموسم الصيفي، حيث قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إقامة مناطق ترفيهية للسياح بالمدينة مثل شارع 306، ومقصد العائلة اللذين بضمان مطاعم وكافيهات وألعاب للأطفال.