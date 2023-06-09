مصرع شخص وإصابة 4 أطفال في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - الفيوم»

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب 4 أطفال، اليوم الجمعة، في انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام قرية فرقص، بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرهم على الطريق مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت.

وهرع المارة إلى مساعدة الأطفال المصابين وطمأنتهم لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف، بتلقيهم استغاثة تفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، أمام مدخل فرقص.

مصرع أربعيني وإصابة 4 أطفال

وأسفر الحادث عن مصرع شخص في العقد الرابع من العمر يدعى سعيد فتحي صادق، 45 سنة، وإصابة 4 أطفال أشقاء وهم كل من مريم طارق عوض الله 11 سنة، وأسماء طارق عوض الله 8 سنوات، وجوري طارق عوض الله 5 سنوات، وآدم طارق عوض الله 3 سنوات.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، والمصابين إلى قسم الاستقبال في نفس المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حيال الحادث وظروفه وملابساته.