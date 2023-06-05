مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية شبشير على طريق شبين الكوم طملاي، بسبب اختلال عجلة القيادة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصاب إلى المستشفى.

تفاصيل مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز منوف، تبين مصرع شخصين وهما: «ش.خ» 52 سنة سائق، و«ي.ر» 52 سنة، وإصابة طالب يدعى «خ.ن» 17 سنة، بسبب انقلاب سيارة ملاكي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى منوف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي أمام قرية شبشير، ما تسبب في مصرع شخصين وإصابة آخر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3035 إداري مركز منوف لسنة 2023، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.