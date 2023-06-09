5 آلاف مستفيد من مبادرة «تقدر في 10 أيام» لمراجعات الثانوية بالمنيا

أشاد طلاب الثانوية العامة في محافظة المنيا بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت عنوان «تقدر في 10 أيام»، التي تتضمن عقد محاضرات مراجعات نهائية بالمجان في جميع المواد لطلاب الثانوية العامة بالاستعانة بعدد من المعلمين المتطوعين.

مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة المنيا، إن فعاليات مبادرة «تقدر في 10 أيام» أطلقتها المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث تم تقديم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد، وجرى طباعة مذكرات خاصة بأجزاء المناهج الهامة، مؤكدا أن المبادرة شهدت تضافر وتعاون بين الجهات المعنية لتحقيق مصلحة طلاب الثانوية العامة وتهيئتهم نفسيا لخوض الامتحانات التي ستجري بعد أيام.

5 الآف طالب مستفيد من المبادرة

وأضاف «العمدة»، أن المبادرة جرت داخل 6 مدارس بالمراكز هي: «المسيد في مركز العدوة، الثانوية في سمالوط، الثانوية في مطاي، الثانوية بنين في مدينة المنيا، الشهيد عمرو جبر في ديرمواس، والثانوية الجديدة للبنات في أبوقرقاص»، منوها أن المبادرة استفاد منها أكثر من 5 آلاف طالب خلال 10 أيام، حيث تم تقديم مواد علمية ومذكرات مجانية بها أهم النقاط في جميع المناهج، بالاستعانة بمعلمين متطوعين.

وقال رضا محمد خفاجي، معلم خبير لغة عربية، إنه تطوع في المبادرة التي تعد ملحمة لمؤسسة حياة كريمة، في محاولة لإفادة طلاب الصف الثالث الثانوي، وهي واحدة من المبادرات التي تساعد الطلاب علي النجاح والتميز في الامتحانات.

وقال أشرف درويش مدير مدرسة الثانوية بنات في أبوقرقاص، إنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه المبادرة، والاستعانة بعدد من المعلمين المتطوعين في جميع المواد، موجها الشكر لمبادرة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم على إطلاق هذه المبادرة التي تهيئ الطلاب لخوض امتحانات الثانوية العامة.