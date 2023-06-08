أرقام التواصل مع «عمليات المنيا» لتلقي بلاغات خاصة بالأحوال الجوية

أعلنت محافظة المنيا، عن تخصيص أرقام للتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لتلقي البلاغات الخاصة بسوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة منذ عصر اليوم الخميس.

وشهدت المنيا، حالة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة ورياح محملة بالرمال والأتربة، ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا برفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات.

عدم الاقتراب من أعمدة الإنارة

ناشد محافظ المنيا، المواطنين بتوخي الحذر بسبب حالة الطقس وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وتحذيرات مرورية للسائقين وقائدي المركبات واتخاذ اللازم من الاحتياطات لتأمين حياتهم وخاصة على الطرق السريعة والإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو مشكلات قد تواجههم على رقم غرفة عمليات المحافظة وهي: 2342200 - 2320001، والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء 16528.

هطول أمطار غزيرة في المنيا

شهدت محافظة المنيا هطول أمطار غزيرة لأول مرة خلال شهر يونيو، مما دفع أجهزة المحافظة والوحدات المحلية لرفع درجة الاستعداد تحسبا لأي حالات طوارئ.

وفوجئ سكان محافظة المنيا بطقس شديد الحرارة ظهر اليوم الخميس، أعقبه عواصف ترابية ورياح شديده محملة بالغبار، وتدريجيا بدأ الأمطار الخفيفة ثم متوسطة وفجأة انهمرت أمطار غزيرة على كافة أرجاء المحافظة.

وأعلنت محافظة المنيا عن رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تقلبات الطقس، ونشرت إدارة المرور فرقها على الطرق الزراعية والسريعة لضبط الحركة المرورية تزمنا مع سقوط الأمطار الغزيرة.