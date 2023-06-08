تشريح جثة شاب عُثر عليها في ظروف غامضة بمدينة نصر

قررت النيابة العامة تشريح جثة شاب عُثر عليها داخل منزله في مدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وسحب عينات من جثة المتوفي وإرسالها الي المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط العقار تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على مسكن المتوفي في وقت معاصر لاكتشاف وفاته للتأكد من وجود شبعة جنائية في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا بالعثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الجثة للمدعو «عطيه.ع.م»، في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.