حال إدانته في قضية الوثائق.. هل يحق لترامب الترشح للرئاسة؟

أوضح ريتشارد هاسن، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بحسب قناة «سي إن إن » أنه لا يوجد شيء حتى الآن يمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

3 أشياء يطلبها الدستور الأمريكي

ويطلب الدستور الأمريكي 3 أشياء لترشح الأشخاص وهي أن يكون مواطن بالفطرة وكذلك أن يبلغ 35 سنة على الأقل وأن يكون قد أقام في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 عاما على الأقل، ولكن سياسا قد يكون صعب على المتهم الترشح خاصة أنه قد يكون مجرم مدانا يعيق حصوله على عدد كبير من التصويت دون منعه من الترشح أو الانتخاب.

تعليق قانون على إمكانية ترشح ترامب للرئاسة مرة أخرى

في الوقت الذي قالت جيسيكا ليفينسون، المدير المؤسس لمعهد الخدمة العامة بكلية Loyola Law School، لصحيفة «يو إس توداي»، إن القانون لا يمنع ترشح ترامب حتى الآن بالرغم من توجيه اتهامات له بارتكاب جريمة حكومية، وأنه قد يسمح له الترشح حتى إذا تم إدانته، مواصلة: «لقد أصبح الأمر حقاً مجرد مسألة عملية، إذ كيف يمكنك إدارة البلاد خلف القضبان، إذا حدث شيء من هذا القبيل؟».

البيت الأبيض يرفض التعليق

بدوره خرج البيت الأبيض اليوم الجمعة ليوضح أنه لن يعلق على قضية الوثائق السرية لترامب، فيما أعلن ترامب الخميس أن القضاء الفيدرالي وجّه إليه تهما لإدارته لوثائق البيت الأبيض.