السيطرة على حريق في غرفة بمدرسة في طوخ دون وقوع إصابات

تمكنت أجهزة قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب فى مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر الثانوية للبنين بمدينة طوخ ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مدرسة طوخ

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الواقعة وبيان أسباب الحريق وملابساته واستدعاء إدارة المدرسة للتحقيق والتحفظ على المكان.

تفاصيل حريق مدرسة طوخ

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بوقوع حريق في إحدى الغرف بمدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر بدائرة المركز وانتقلت قوات الإطفاء فى مدينة طوخ وتمت السيطرة على النيران.

حريق في غرفة تشوينات

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق شب فى غرفة بها تشوينات مقاعد وكتب بالطابق الثاني بالمدرسة وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي بمروحة السقف بالحجرة وأتت النيران على المقاعد وكمية من الدفاتر والكتب، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق.

فيما كلفت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إدارة الأمن بالمديرية بمتابعة التحقيق وتشكيل لجنة لفحص الواقعة وبيان أسبابها وإحالة المخالفين لإجراءات السلامة بالمدرسة للتحقيق.