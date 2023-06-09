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طارق الخولي: «الإخوان» نعتوا كل من أعلن المشاركة في 25 يناير 2011 بـ«المخربين»

كتب:

محمد عزالدين
11:12 م | الجمعة 09 يونيو 2023
النائب طارق الخولي

النائب طارق الخولي

قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كان يوجد إرهاصات للدعوة إلى يوم 25 يناير2011، من القوى المختلفة.

مشاركة الإخوان في 25 يناير

وأضاف الخولي، خلال لقائه ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جماعة الإخوان أبدت استعدادًا للمشاركة، ثم أصدرت بيان ليلة الـ24 من يناير عام 2011، رفضت فيه المشاركة ونعتت فيه من سيشارك بأنهم مخربون وخارجون عن النظام، ثم ظهرت بعض الوجوه لجماعة الإخوان، أمام دار القضاء العالي، حتى إذا ما حدث شيء يقلب المشهد، يقولون حينها بأنهم كانوا موجودين.

الجماعة لا تلتزم بكلمتها

وأوضح إلى أن ما كان يعد به الإخوان ليلًا يخالفونه نهار اليوم التالي، كما أنهم دائماً وأبدًا ما كانوا يلعبون على كل الأطراف ويستغلون الأطراف كلها، وأنه دائمًا ما كان يؤخذ على الإخوان أنهم كانوا لا يلتزمون بكلمتهم في وسط الجماعة السياسية وفي وسط القوى السياسية

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