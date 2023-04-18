مسلسل جميلة الحلقة 26.. أحمد وفيق يسعى لإنهاء علاقته بنيرمين

شهد مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، بداية نشوب أزمة بين هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، ونيرمين طليقة صديقه زياد والتي تزوجها سرًا وتقوم بدورها عبير صبري، بعدما أخبرها أن جميلة اكتشفت علاقتهما وزواجهما السري، وذلك بسبب إرسال نيرمين ابنها يونس إلى منزل جميلة وطليقها زياد ويقوم بدوره هاني عادل للتجسس عليهما، ولكن الطفل أخبر جميلة بعلاقة والدته وصديق والده.

مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 26 بطولة ريهام حجاج، عبّر هشام عن خوفه من قيام جميلة بإعلان خبر زواجه من نيرمين، إلا أن نيرمين لم تعتد بذلك، وأخبرته أن الأمر لن يفرق معها كثيرًا ولا تخشى من قيام جميلة بكشف هذه العلاقة.

أحداث مسلسل جميلة

وأكدت نيرمين أنها لا تهتم بشأن صديقتها شيري، وأنها ليست المرة الأولى التي تخطف فيها امرأة زوج صديقتها، إلا أن هشام لم يبد ارتياحًا بشأن ذلك، وأكد أنه أصبح في ورطة كبيرة بسبب هذه الزيجة.

أزمات مسلسل جميلة

وفي الوقت الذي طلب فيه هشام إنهاء هذه العلاقة، وتمزيق ورقتي الزواج العرفي، هددته نيرمين بأن لديها تسجيلات بشأن أفعاله ضد جميلة وزياد، وأكدت له أنها قامت بتوثيق الزواج العرفي.