مسلسل جميلة الحلقة 19.. هل يفسد أحمد وفيق عملية إنجاب ريهام حجاج؟

يعرض مساء اليوم مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، وتخضع خلاله جميلة لإجراء عملية جراحية خاصة بالحقن المجهري، لتسهيل عملية إنجابها من زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، ويجري لها الجراحة هشام صديق زوجها ويقوم بدوره أحمد وفيق، الذي يدبر لها مخططًا لتعطيل عملية إنجابها بتدبير من زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي.

مسلسل جميلة الحلقة 19

خلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، تقرر جميلة إجراء عملية الحقن المجهري، على يد دكتور هشام، والذي حرضته شيري بضرورة إفساد هذه العملية، ولكنه كان مترددًا خوفًا على سمعته.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال الأحداث ستظهر التطورات وهل سيقوم هشام بإجراء العملية بشكل ناجح، أم سيتسبب في أزمة لجميلة يترتب عليها عدم إنجابها مرة أخرى بسبب خطأ طبي يحدث عن طريقه؟.

أزمات في حياة جميلة

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 18، عاتب زياد صديقه هشام، على استماعه الالدائم لزوجته شيري وتدخله في حياته وجميلة، يعتذر هشام لصديقه ويقبل رأسه، ويطلب منه الذهاب إلى دكتور نساء وتوليد غيره لمساعدة جميلة إذا أراد، ولكن زياد يؤكد له مجيئه وجميلة إلى المستشفى في الميعاد.