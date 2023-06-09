إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث انقلاب دراجات نارية بالفيوم

أُصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لـ 3 حوادث انقلاب دراجات نارية متفرقة على طرق القاهرة، والطريق الدائري بنطاق محافظة الفيوم، على مدار الساعات القليلة الماضية اليوم الجمعة، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد سائقي الدراجات النارية وفقدانهم السيطرة عليها، فيسقطون أرضًا وتحدث إصاباتهم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتقديم العلاج اللازم لهم، كما تحررت المحاضر اللازمة حيال الحوادث الثلاث، محضر بكل واقعة على حدة.

إصابة شاب في انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، مما أسفر عن إصابة أدهم محمود علي صالح، 21 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شابين في انقلاب دراجة نارية

أصيب شابان يدعيان مصطفى حسن عبد الوهاب، 17 سنة، وعلي توفيق حسن، 18 سنة، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية كانا يستقلانها على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، أمام مدخل شرطة إطسا، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهما في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهما تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم.

إصابة عشريني في انقلاب دراجة نارية

أُصيب شاب يدعى سيد أحمد محمد، 24 سنة، بإصابات متعددة، جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على الطريق الدائري بمدينة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام بواسطة إحدى سيارات الإسعاف.

تحرير المحاضر اللازمة

وجرى تحرير 3 محاضر حيال الحوادث الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.