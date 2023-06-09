إصابة أربعيني بحريق منزل في الفيوم بسبب ماس كهربائي

أُصيب شخص في العقد الرابع من العمر، بحروق جراء اندلاع حريق هائل في منزل مكوّن من 3 طوابق بإحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الطابق الثالث أدى إلى اشتعال النيران التي انتشرت في المنزل فجأة وسط ذهول سكان المنزل الذين حاولوا إخماد النيران فور اندلاعها.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان اندلاع حريق المنزل، للسيطرة على النيران قبل أن تمتد لباقي المنزل أو للعقارات المجاورة.

بلاغ بنشوب حريق

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في منزل مكوّن من 3 طوابق بقرية فيديمين بدائرة المركز.

السيطرة على الحريق

وانتقلت قوة أمنية ورجال الإطفاء وسيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق على الفور، وتبينّ اندلاع النيران في شقة بالطابق الثالث في منزل مكوّن من 3 طوابق، بقرية فيديمين خلف مرفق الإسعاف، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربية للمنزل، أدى إلى اشتعال النيران، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد لباقي الطوابق وللعقارات المجاورة.

إصابة شخص في الحريق

وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى محمد أحمد محمود، 40 سنة، بحروق في اليد اليسرى، أثناء محاولته إخماد النيران قبل وصول سيارات الحماية المدنية، فيما دفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بسيارة إلى مكان الحريق لنقل المصاب إلى المستشفى ولكنه رفض النقل، وفضّل البقاء في منزله.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.