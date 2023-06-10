الأولى على الإعدادية بالمنوفية: «والدي وعدني بموبايل هدية»

عبرت الطالبة رحمة سامي السباعي عبدالكريم، الأولى على الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، عن سعادتها بتفوقها الدراسي وسيرها على خطي شقيقتها، والتي حصلت قبل 7 سنوات على المركز الأول أيضا في الشهادة الإعدادية، وتدرس حاليا في كلية الطب، موضحة أنها تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

الأولي على الإعدادية بالمنوفية: والدي وعدني بموبايل حديث

وأضافت الأولى على الشهادة الإعدادية بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرحتها كبيرة بسبب حصولها المركز الأول، مشيرة إلي أن والديها وشقيقيها كانوا أكبر الداعمين له في توجيه النصائح ومراجعة المواد معها طوال العام الدراسي الطويل.

وأوضحت «رحمة» أن والدها وعدها في حالة تفوقها الدراسي بحصولها علب هاتف آيفون هدية النجاح كنوع من التحفيز لتحقيق ما تتمناه، موضحة: «والدي كان بيقولي دايما مفيش مستحيل واللي عايز يعمل حاجه بيعملها بإرادته والحمد لله ربنا وفقنا وتفوقت في الدراسة، وبإذن الله استمر في النجاح وأحصل على المركز الأول في الثانوية العامة».

والدة رحمة: الجميع سعيد بتفوقها الدراسي

من جانبها، عبرت والدة الطالبة رحمة عن سعادتها الكبيرة بحصول ابنتها علي المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية في الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أنه طول فترة الدراسة كانت ابنتها تجتهد في مذاكرتها للوصول إلى ما تتمناه.

وقالت ميادة شقيقة رحمة، إنها وشقيقها كانا داعمين لها في خطوة دراسية وكانوا يقدمون لها النصائح بشكل مستمر، ومساعدتها في المواد التي تحتاج دعمهم فيها، موضحة أن فرحة الأسرة بالكامل لا توصف بحصول شقيقتها على المركز الأول.