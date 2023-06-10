«أحمد» سائق تاكسي ينقل كبار السن مجانا بالمنصورة

هناك بعض البشر اختصهم الله بزرع الرحمة في قلوبهم والإحساس بضعف الآخرين، وخدمتهم دون أي مقابل سوى وجه الله ورضاه، كما يؤكد «أحمد الحداد»، ابن محافظة الدقهلية صاحب الأربعين عامًا، موضحًا أن الدنيا ما زالت بخير وبها أناس شرفاء، ولذلك وهب سيارته الأجرة لنقل كبار السن لمن هم فوق الستين عاما بالمجان.

نقل كبار السن مجانا

يستيقظ في الصباح الباكر ويسعى لرزقه بواسطة سيارته الأجرة «تاكسي»، وهو في عرض الطريق فشاهد إحدى حوادث الطرق، وتذكر بأنه قد يخرج ولن يعود، وكما يسعى لخلق رصيد من المال في الدنيا سعى ليكون هناك صدقة جارية باسمه واسم أبيه وأمه، كما يقول لـ«الوطن».

يتابع أحمد حديثه: «عندما جاءت في بالي فكرة أن أجعل الأجرة مجانا لمن هم فوق الستين عاما، بدأت بتنفيذها بالفعل ولكن الزبائن لم يصدقوا، وكانوا يصممون على دفع الأجرة لأن من وجهة نظرهم التاكسي ده أكل عيشي وهم قادرين على الدفع».

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وطبع «أحمد» عبارة تفيد بنقل كبار السن مجانا، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من جميع الركاب كبار وصغار، موضحًا: «عندما أقود سيارتي أنحاء المدينة يستوقفني البعض ليسألوني عن السبب وهناك من يدعو لي بسبب مبادرتي البسيطة».

وهب سيارته الأجرة لكبار السن وذوي الهمم

يتابع أحمد حديثه لـ«الوطن»: «أنا وهبت سيارتي الأجرة لله من أجل نقل كبار السن وأضافت معهم كذلك ذوي الهمم، وبالمناسبة حتى لو ركب معي زبون شاب أقل من ستين عاما غير مقتدر أو لا يملك المال الكافي لدفع الأجرة لا أحاسبه، وإذا كان هناك أسرة ما تريدني أن أوصلها لمكان ما ولا حظت معهم رجل مسن أو سيدة مسنة لا أحاسبهم أيضا من أجل المسن، يجب أن يكون في قلوبنا القليل من الرحمة وأن نشعر ببعضنا البعض».