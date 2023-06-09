نقل رحلات مصر للطيران المتجهة إلى القصيم لمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنه اعتبارا من غد السبت، سوف يجرى نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية، من مبنى الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأوضحت «مصر للطيران» أنه لمزيد من المعلومات، يجرى التواصل من خلال مركز خدمة اتصالاتها، على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر، أو الرقم الأرضي 090070000، أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولى 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة، www.egyptair.com

أو من خلال أقرب مكتب بيع لمصر للطيران، أو من الوكيل السياحي لها.