كاتب سعودي: قناة القاهرة الإخبارية تتصدر المشهد العربي بنقلها الحقيقة

أثنى الكاتب والخبير الاستراتيجي الدكتور فهيم الحامد، على دور قناة القاهرة الإخبارية ووصفها بأنها تتصدر المشهد العربي وتقول الحقيقة كاملة.

وعن قمة جدة أوضح خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز» على هامش قمة جدة في حوار من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أنه من الإجحاف الحديث عن القمة قبل أن نعطي لمحة عما حدث المرحلة الماضية وخصوصا الحراك السعودي المصري الذي تم خلال الفترة الماضية، وهو حراك لم يعلن عنه وهو نتيجة الوصول لهذه القمة التي أسميها قمة الانفراجات العربية وتصفير الأزمات.

وتابع أن المملكة العربية السعودية تحركت نحو تصفير الأزمات في إطار النظام الإقليمي، مشيرا إلى أن مصر الشقيقة الكبرى تحركت في إطار مواقف المحيط العربي وعلاقتها القوية للغاية مع سوريا وتمكنت بالتنسيق مع السعودية من إعادتها إلى مقعدها في الجامعة العربية.

وأوضح «الحامد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على الحضور إلى المملكة مبكرا، حيث أن يعيش أجواء القمة منذ البداية، والحضور المصري وعلاقة الشراكة المصرية السعودية ليست على مستوى القيادة وإنما على المستوى الشعبي، وهناك علاقة صهرية وارتباط بين الشعبين المصري والسعودي، فضلا عن العلاقة الشعبية والاستراتيجية، متابعا: «ارتفعنا والتقينا ووصلنا إلى مرحلة النضوج الذي يعتبر نموذجا يحتذى به».

أشار الكاتب السعودي، إلى أن حل المشهد الآن في السودان سيأتي بالتنسيق المصري السعودي بشكل أو بآخر، وهو حتمي لأن التحضير الذي حدث في جده كان على جانب المسار السياسي والإنساني: «لدي شعور مبني على معلومات أن هناك أمر مهم يخص السودان سيحدث خلال هذه القمة، لأنه لا يوجد عداء دائم، وهناك نضوج عربي عربي لكي نرتفع قليلا لنحاول معالجة الأمور من زوايا إبداعية وآليات جديدة».