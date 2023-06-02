«DMC» توثق مشاركة المرأة في ثورة 30 يونيو.. تصدرت المشهد

نشرت فضائية «DMC» فيديو جديدًا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مشاركة المرأة المصرية ضمن ملايين الشعب المصري في ثورة 30 من يونيو.

المرأة في صدارة المشهد

وأوضح الفيديو أن المرأة المصرية لم تكن فقط جزءً من المشهد بل كانت في صدارته، ولم لا والتهديدات والمخاطر طالت عرينها، فهوية المجتمع المصري ومستقبله وأمنه ملفات لا تقبل المرأة المصرية التعرض لها بأي سوء.

وشاركت المرأة المصرية ضمن ملايين الشعب المصري في ثورة 30 يونيو معترضة ورافضة لمحاولات تغيير الهوية والتهديدات لمستقبلها ومستقبل أبنائها وأسرتها، لذلك خرجت بعد معاناة مريرة في ظل حكم التنظيم الذي سعى بكل قوة لتهميش دورها والانتقاص من مكتسباتها، حتى جاءت الثورة، وتصدرت الصفوف بجوار مختلف فئات الشعب المصري ومكوناته للحفاظ على مكتسباته، وإعلان رفضها التنازل عن حقوقها التي طالما حاربت من أجلها.