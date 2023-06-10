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عاجل.. الأهلي يتلقى من «كاف» قبلة الحياة قبل لقاء الوداد.. السر في اللائحة

كتب:

أحمد أبوالليل
12:58 ص | السبت 10 يونيو 2023
لاعبو النادي الأهلي

لاعبو النادي الأهلي

أنهى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الجدل المثار بشأن قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين قبل مباراة إياب الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويطبق «كاف» في مباريات البطولات الأفريقية للأندية هذه القاعدة بالإضافة للتصفيات القارية، وذلك من أجل تحديد الفائز في حالة معادلة الفريقين النتيجة، وهو ما يمكن اللجوء له بإياب نهائي الأبطال غدا الأحد.

لائحة «كاف» تنهي جدل «قاعدة الهدف خارج الأرض»

ووفقا للائحة «كاف» فإنه في حالة تعادل فريقين في مجموع المباراتين فإنه يتم اللجوء لقاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين، وحينها يكون صاحب العدد الأكبر من الأهداف خارج ملعبه هو الفائز من تلك المواجهة.

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