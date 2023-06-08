الفائزون بجوائز الدولة.. «حضارة مصر» تُلهم المبدعين

استلهمت أغلب المشروعات الإبداعية والفكرية للحاصلين على جوائز الدولة هذا العام فى مجالاتها الثلاثة «الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» روح الحضارة المصرية، وحضور مفردات التراث فى أعمالهم للتعبير عنها وبتراكماتها المتعددة فى صور شتى من صور الإبداع كتابة وموسيقى وغناء وفنوناً تشكيلية. ومن بين ما يزيد على 40 فائزاً بالجوائز، حسبما أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، مؤخراً، حاورت «الوطن» نماذج لها باع طويل ومسيرة ثرية فى المجالات المتنوعة، للوقوف على أثر هذه الجائزة وملامح المشروع الإبداعى، وعلاقته بالهوية ومدى إمكانية الاستفادة من منجزات كل هؤلاء المبدعين على أرض الواقع من أجل تحسين جودة حياة الإنسان والارتقاء بوعيه باعتباره المستهدف الأول من أى حراك، حيث شمل الملف تجربة الموسيقار الكبير هانى شنودة، الفائز بـ«التقديرية»، وتحدثنا أيضاً إلى التشكيلى والأكاديمى الكبير الدكتور عبدالسلام عيد، أستاذ الجداريات بجامعة الإسكندرية، والذى تحفل تجربته بالكثير من المنجزات داخل مصر وخارجها، كما تحدثنا إلى الشاعر الجنوبى فتحى عبدالسميع صاحب الرصيد الوافر من الدواوين الشعرية والدراسات الإنسانية والاجتماعية المتعلقة برصد ودراسة قضايا الإنسان.