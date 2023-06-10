استعدادات مكثفة لامتحانات الثانوية العامة في مدارس السويس

تفقد ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، المدارس التي سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 بها، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية لاستقبال الطلبة.

توفير المناخ المناسب للطلاب

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه أجرى العديد من الجولات بالمدارس المقرر إقامة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بها، للتأكد من جاهزية اللجان والمقاعد المناسبة للطلاب والطالبات، مع توفير المناخ المناسب لأجواء الامتحانات.

وشدد وكيل وزارة التعليم على نظافة الفصول والطرقات وجودة المرافق والتأكيد من النظافة التامة لدورات المياه وصلاحيتها ووجود غرف مناسبة لرؤساء اللجان، تنفيذا لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتتضمن مديرية الصحة ومرفق الإسعاف ومديرية أمن السويس لتوفير التأمين المناسب للجان، وكذلك التنسيق مع الحماية المدنية والأحياء الخمسة وقطاع الكهرباء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من المرافق لتوفير مناخ مناسب خلال فترة أعمال الامتحانات.

تجهيز استراحات مراقبي الامتحانات

وأوضح «عمارة» أنه كلف لجان المتابعات بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتغطية كافة مدارس السويس المزمع إقامة لجان امتحانية بها للوقوف على جاهزيتها وإرسال التقرير المجمع بالموقف لسرعة حل أية معوقات قد تطرأ.

وأكد وكيل التعليم بالسويس، أن الاستراحات الخاصة بضيوف محافظة السويس والمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة، جاهزة تماما في استقبالهم بمختلف وسائل الإعاشة.