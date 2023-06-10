مجلس جامعة المنصور يقرر عزل أستاذ بقسم النساء والتوليد بكلية الطب

قرر مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة المنعقد بإدارة الجامعة، برئاسة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا وعضوية كلا من المستشار الدكتور حاتم محمد البكري نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور إبراهيم عبدالله وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا بالجامعة عزل الدكتور «ع .س» الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد لما نسب اليه من أنه تسبب بإهماله الجسيم في وفاة السيدة «أ.ر» أثناء إجراء عملية ولادة لها في عيادة خاصة غير مرخصة غير مجهزة طبيًا لإجراء مثل هذه العمليات، حال كونه أيضًا غير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات.

عيادة غير مجهزة طبيًا

وأصدر مجلس التأديب قراره على سند من الحكم على المحال بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بموجب حكم جنائي نهائي وبات مستنفذا طرق الطعن عليه، وقد استند الحكم إلى تقرير الطب الشرعي الذي أرجع الوفاة إلى اتخاذ المحال قرار غير موفق طبيًا بولادة المجني عليها طبيعيًا في حين أنه ثبت لديه أن الجنين كان حجمه كبيرًا جدًا، كما أن المحال أجرى العملية داخل عيادة طبيه غير مرخصة، وغير مجهزة بغرفة عمليات .

الطبيب تأخر في نقل المريضة لمستشفى مجهز

كما تبين أن عيادة الطبيب المعزول بمكان لا يصلح لمثل هذا التدخل الطبي ودون اتخاذ إجراءات تعقيم المكان ودون توفير أكياس دم، مع علمه أن المريضة كانت تعاني من أنيميا نقص الحديد حال احتياجها للدم، كما أنه تسبب بإهماله في حدوث تمزق بعنق الرحم للمتوفاة ولم يقم بخياطة التمزق كاملا لوقف النزيف، كما تأخر في التعامل مع الحالة بنقلها لمستشفى مجهز فور ظهور أعراض النزيف، حتى وفاتها متأثرة بتلك الأخطاء الطبية، وترجع وقائع الدعوى إلى تقدم زوج المجني عليها بشكوى إلى الجامعة التي أمرت بالتحقيق فيها ثم احالتها لمجلس التأديب الذي اصدر قراره المتقدم.