جامعة المنصورة تفتتح ملتقى التوظيف السنوي بمشاركة 23 شركة محلية وعالمية

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فعاليات ملتقى التوظيف السنوي الذي ينظمه معهد تكنولوجيا المعلومات داخل مقر مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة تحت شعار«career expo» في الفترة من 4-5 يونيو.

افتتاح ملتقى التوظيف الثانوي بجامعة المنصورة

وأكد«خاطر» في بيان صحفي له أن الملتقى يعمل على تحقيق استراتيجية الدولة المصرية، إذ تتطلب التوسع في التخصصات التكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل، ويهدف الملتقى إلى إتاحة فرص توظيف مختلفة لخريجي برامج معهد تكنولوجيا المعلومات، بعد أن جرى تصميمها بالشراكة مع بعض الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هدف الملتقى التوظيف السنوي بجامعة المنصورة

وأشار محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعه المنصورة، إلى أن الملتقى جاء لتحقيق أهداف استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة المنصورة، من خلال توفير فرص توظيف لخريجي المنح المختلفة بمشاركة 23 شركة محلية وعالمية من قطاعات تكنولوجية مختلفة التي تعمل بإقليم الدلتا.

وكان الملتقي يعمل على استيعاب مختلف الخلفيات الأكاديمية والعملية وليس فقط لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، إذ يساهم في توفير فرص عمل متميزة لهم، وتمكين الشباب من استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير أدائهم المهني.

جولة داخل الملتقى التوظيفي

وقام رئيس الجامعة بعمل جولة داخل الملتقى التوظيفي، للتعرف على إمكانيات مركز إبداع مصر الرقمية من تجهيزات تساعد عل نجاح العملية التدريبية، وحرص على عقد حوارات مع الشباب من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات، وهدف الملتقى التعرف على انطباعاتهم حول الشباب المتقدم للوظائف، من خريجي معهد تكنولوجيا المعلومات، وأشادت الشركات بما شهدته من كفاءات ومهارات لدى الشباب.