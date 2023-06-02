تقدم جامعة المنصورة 100 مركزا دوليا في تصنيف التايمز .. «إنجاز جديد»

أعلنت جامعة المنصورة، بقيادة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، اليوم عن تحقيق إنجاز دولي جديد يضاف إلى إنجازاتها، وهو تقدمها 100 مركز دولي في تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير (Times Higher Education Impact 2023) طبقا لتصنيف التايمز البريطاني بالتأثير لعام 2023، ولتكون الجامعة في الفئة من 301 إلى 400 مقارنه بالعام الماضي 2022 وذلك وفقا لتحقيقها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مشاركة جامعة المنصورة في جميع أهداف التنمية المستدامة

وأكدت جامعة المنصورة، في بيان صحفي، أنها استطاعت المشاركة في جميع أهداف التنمية المستدامة والبالغ عددها سبعة عشر هدفا، وكان للجامعة ترتيب دوليا مرموقا في جميع الأهداف على النحو التالي:

تقدم جامعة المنصورة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة

- المرتبة 40 عالميا في تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة.

- المرتبة 76 عالميا في تحقيق الهدف التاسع وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

- المرتبة 101-200 عالميا في تحقيق كلا من الهدف السادس وهو المياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة والهدف الرابع عشر وهو الحياة تحت الماء والهدف الخامس عشر وهو الحياة في البر.

القضاء التام على الجوع

- المرتبة 201-300 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الثاني وهو القضاء التام على الجوع والهدف الثالث عشر وهو العمل المناخي والهدف السادس عشر وهو السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر وهو، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

- المرتبة 301-400 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مُستدامة.

الصحة الجيدة والرفاهية

- المرتبة 401-600 عالميا في تحقيق كلا من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية والهدف الخامس وهو والمساواة بين الجنسين والهدف الثامن وهو والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

- المرتبة 601-800 في تحقيق الهدف الرابع وهو التعليم الجيد.

وذكرت أن تحقيق أهداف التنمية المُستدامة يعُد أحد الأنشطة الهامة للجامعات المصرية أسوة بالجامعات العالمية.