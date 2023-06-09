«التعليم» تكشف أبرز مواصفات شكل امتحانات الثانوية العامة

قال شادي زلط، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أوضح كل التفاصيل المتعلقة بمواصفات امتحانات الثانوية العامة بشكل مبكر في مؤتمر صحفي، ليكون لدى الطلاب كل المعلومات والإرشادات بشكل تفصيلي في فترة كافية قبل الامتحانات.

تقسيم امتحانات الثانوية العامة

أضاف «زلط»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن من أبرز الإجراءات التي تمت في العام الجاري، هي تقسيمة الامتحانات ما بين الـ85% أسئلة الاختيار من متعدد، وما لا يزيد عن أسئلة مقالية، والهدف من طرح الأسئلة المقالية في الامتحانات هو إنتاج المعرفة، بحيث يكتب الطالب بنفسه المعرفة المتحصلة من خلال الإجابة على الأسئلة المقالية.

نماذج استرشادية للامتحانات

ولفت إلى أنه جرى طرح في بداية شهر مارس الماضي، نماذج استرشادية لتدريب طلايب الثانوية العامة على الشكل العام للامتحانات، وجرى طرحه على الموقع الإلكتروني للوزارة، ومنذ حوالي شهر ونصف، عقد وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفي آخر للإعلان النهائي لكل المواصفات الخاصة بالامتحانات، وتقليل عدد الأسئلة ليكون هناك وقت كاف للطلاب، للإجابة ومراجعة الامتحان خلال الفترة الزمنية المحددة.