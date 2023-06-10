موعد طرح كراسة شروط وحدات تعاونيات الإسكان والبناء.. 361 شقة في 4 مناطق

ذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، أنها ستطرح 361 شقة، في لؤلؤة بدر، ولؤلؤة العاشر من رمضان، ولؤلؤة القاهرة الجديدة، ولؤلؤة أكتوبر، بمساحات مختلفة تتراوح من 95 إلى 155 مترًا مربعًا، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، وإلى 10 سنوات في لؤلؤة العاشر من رمضان.

موعد طرح كراسة شروط شقق التعاونيات

وأعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء أنَّ موعد طرح كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية سالفة الذكر، سيكون بداية من يوم الإثنين 12 يونيو حتى يوم الثلاثاء 27 من نفس الشهر، مقدرة بملغ 300 جنيه، في مقر هيئة تعاونيات الإسكان والبناء في 3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد في مدينة نصر.

موعد حجز شقق تعاونيات الإسكان

وأوضحت تعاونيات الإسكان والبناء، أنَّ تقديم طلب حجز الوحدات المطروحة، يأتي وفقًا للآتي:

- حجز الوحدات بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة من 4 إلى 13 يوليو.

- حجز الوحدات بمشروع لؤلؤة بدر من 17 إلى 26 يوليو.

- حجز الوحدات بمشروع لؤلؤة أكتوبر من 31 يوليو حتى 10 أغسطس.

- حجز الوحدات بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان من 14 حتى 24 أغسطس.