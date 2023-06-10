بشرة خير للموظفين في مرتبات يونيو 2023.. تقديم موعد الصرف

كشفت وزارة المالية عن بشرة خير للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، إذ قررت صرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتستعد «المالية» حاليا لتحويل مرتبات العاملين للدولة للبنوك خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك الذي يوافق أول أيامه فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو، ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو اعتبارًا من يوم 18 الجاري، الذي يوافق يوم الأحد من الأسبوع المقبل.

موعد صرف مرتبات يونيو 2023

ووفقا لإعلان وزارة المالية جدول صرف المرتبات، فإنه يجري الصرف لنحو 5 ملايين عامل في الجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم 18 يونيو، مشيرة إلى أن الصرف سيستمر حتى الخميس 22 من الشهر ذاته.

جدول صرف مرتبات يونيو 2023

أكدت «المالية» أن الوزارات التي ستصرف مرتبات موظفيها في اليوم الأول، العمل، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي، التموين، السياحة، النقل، البترول، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الإسكان، الآثار، قطاع الأعمال العام، الأوقاف، الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني والبيئة، وجميع الجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

وتابعت بأنه سيجري صرف مرتبات لكل من مجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، فى اليوم الثاني، على أن يجري صرف مرتبات باقي الوزارت تباعا خلال الأيام التالية.