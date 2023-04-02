جدول زيادة المرتبات 2023.. احسب هتقبض كام بعد 10 أيام

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة على الأجور، إذ يجرى صرف مرتبات شهر أبريل بعد 10 أيام.

وقالت الوزارة في فى بيان رسمي، إن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023 للمؤسسات الحكومية في جميع المحافظات ستكون الخميس 13 أبريل والأربعاء 19 أبريل والخميس 20 أبريل و26 أبريل 2023.

احسب مرتبك بعد الزيادة بالدرجات المالية

وأضافت المالية أنها ستطبق الحد الأدنى للأجور على العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ليصبح راتب الموظف بداية من شهر أبريل المقبل 3500 بدلا من 3000 جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الجهاز الاداري للدولة بالدرجة السادسة إلي 3500 جنيه، بدلا من تقاضي 3000 جنيه، وذلك خلال افتتاح المشروعات بمحافظات الصعيد.

وتضمن الجدول الجديد لأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بداية من أبريل 2023، الآتي:

- الدرجة السادسة 3500 بدلا من 3000 جنيه بواقع زيادة 500 جنيه.

- الدرجة الثالثة النوعية 5000 جنيه.

- موظفي درجة الماجستير 6000 جنيه.

- موظفي درجة الدكتوراه 7000 جنيه شهريا.

- رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه.