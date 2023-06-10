حفل لـ عامر التوني في ساقية الصاوي.. اعرف الموعد وسعر التذكرة

استعرضت ساقية الصاوي، تفاصيل حفل عامرالتوني، المقرر انطلاقه في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري على أحد مسارحها بالزمالك، إذ يقدم المنشد باقة من أبرز أعماله الفنية.

وأوضحت ساقية الصاوي تفاصيل حفل المنشد عامر التوني على مسرح ساقية الصاوي، وترصدها «الوطن»، في التقرير التالي استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

تفاصيل حفل عامر التوني بساقية الصاوي

يقام حفل عامر التوني المولوية المصرية يوم 24 يونيو في 8 مساءً بسعر يبدأ من 100 جنيه.

والمولوية أسسها عامر التوني عام 1994 لطرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية.

حفلات الساقية في يونيو

يذكر أنَّ ساقية الصاوي تقدم باقة من الحفلات في النصف الثاني من يونيو 2023، وأبرزها كالتالي:

- يوم 13 يونيو يقام حفل على الهلباوي في تمام الساعة 8 مساء على مسرح النهر بسعر يبدأ من 100 جنيه.

- يوم 16 يونيو حفل لطبلة الست في تمام 8 مساء، بسعر يبدأ من 100 جنيه على مسرح قاعة النهر، وحفل آخر للإخوة أبو شعر بسعر يبدأ من 100 جنيه، في تمام الساعة 8 على إحدى قاعات الساقية.

- يوم 17 يونيو حفل لـStand - Up Comedy Show، بسعر يبدأ من 120 جنيها في 7 مساءً.

- يوم 22 يونيو حفل State Of Harmony بسعر يبدأ من 100 جنيه في 8 مساء.

- يوم 29 يونيو في 6.30 و8.30 حفل لأم كلثوم، بمسرح الساقية للعرائس، بسعر يبدأ من 50 جنيهًا، وحفل في الثامنة لفريق بلاك تيما بسعر يبدأ من 150 جنيهًا.