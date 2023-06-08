تداعيات تدمير سد نوفا كاخوفكا الأوكراني.. كارثة بيئية واتهامات متبادلة (فيديو)

حذرت منظمة الصليب الأحمر من أن تفجير سد نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا سوف تكون له عواقب كارثية على عملية الكشف عن الألغام الأرضية، مشيرة إلى أنه تم إجلاء آلاف المدنيين بالفعل من منطقة خيرسون مع استمرار تدفق المياه على نهر دنيبرو الذي يقسم الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وأوكرانيا.

من جهته، حذر إريك تولفسن، رئيس وحدة تلوث الأسلحة في الصليب الأحمر، من أن الألغام التي جرفتها المياه من الأماكن التي زرعت فيها هناك أثارت مخاوف كبيرة ليس فقط لسكان خيرسون، ولكن أيضا لأولئك الذين يأتون للمساعدة في منطقة سد نوفا كافوخكا، حسب حديثه لوكالة أنباء «فرانس برس».

ماذا نعرف عن سد نوفا كاخوفكا؟

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فأن سد نوفا كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون، يقع في مدينة تسيطر عليها روسيا، حيث كان قد تم بناء سد نوفا كاخوفكا في الحقبة السوفيتية وهو واحد من ستة سدود تقع على طول نهر دنيبرو، الذي يمتد على طول الطريق من أقصى شمال أوكرانيا إلى البحر في الجنوب.

ووفقا لوكالة «رويترز» للأنباء، فإن سد نوفا كاخوفكا يحوي خزانا مساويا في الحجم لبحيرة سولت ليك الكبرى في ولاية يوتا الأمريكية، ما جعل السكان المحليون يطلقون على الخزان اسم بحر كاخوفكا لضخامته، حيث لا يمكنك رؤية الضفة الأخرى من النهر في أماكن معينة.

الأقمار الصناعية توثق إنهيار سد نوفا كاخوفكا

وأظهرت صور بالقمر الصناعي من سد نوفا كاخوفكا الثلاثاء الماضي، مباني محاطة بمياه الفيضانات حول مكتب حكومي محلي في المنطقة، وحتى الآن تنخفض مستويات المياه في نوفا كاخوفكا، إلا أنها لم تبلغ ذروتها بعد في اتجاه مجرى النهر في مدينة خيرسون.

المياه تغمر المنازل في أوليشكي

ويقول السكان في بلدة أوليشكي، إن بعض المنازل تغمرها المياه تقريبا، حيث يجلس كبار السن على أسطح منازلهم في انتظار الإجلاء.

من جانبه قال رئيس بلدية نوفا كاخوفكا، في بيان على «تليجرام»، إن قرية كورسونكا غُمرت بالكامل، بينما غمرت المياه في ثلاث قرى أخرى وهي كوزاتشي لاهيري وكرينكي ودنيبرياني، المنازل حتى أسطحها.

بيسكوف يرفض فرضية تورط روسيا في تفجير سد نوفا كاخوفكا

من جهته رفض المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فرضية تورط موسكو في الموضوع، وألقى باللوم على أوكرانيا ، واصفا ذلك بأنه عمل «تخريبي» من شأنه أن يحرم شبه جزيرة القرم، وهي منطقة ضمتها روسيا في عام 2014، من المياه، بحسب وكالة «تاس» الروسية.

وأكدت الشركة الأوكرانية المشغلة لسدود الطاقة المائية في البلاد إن محطة «نوفا كاخوفكا» دمرت بالكامل ولا يمكن إعادتها للعمل.

كارثة بيئية ناتجة عن تفجير سد نوفا كاخوفكا

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن نهر دينبرو ملوث أيضا بـ 150 طنا من زيوت التشحيم الصناعية، و 300 طن أخرى معرضة لخطر التسرب، بالإضافة إلى مخاوف بشأن التصحر، حيث جرفت مياه الفيضانات الأراضي الزراعية، ومن المحتمل أن تستمر الآثار السلبية للفيضانات لسنوات.