موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 2023 يترقبه الآلاف من المواطنين في المحافظة، وذلك لاقتراب موعد العيد، إذا يتبقى أيام قليلة على بدء أول أيام شهر ذي الحجة، ومن ثم وقفة عرفات في التاسع من الشهر.

وتستعرض «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 2023

وجاء موعد صلاة عيد الأضحى في سوهاج 2023 يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري في تمام الساعة 6:28 صباحًا، وذلك بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات

وجاءت مواعيد صلاة عيد الأضحى في المحافظات 2023، بحسب ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية في المحافظات كالتالي:

- محافظة القاهرة: 6:21 صباحًا.

- محافظة الجيزة: 6:22 صباحًا.

- محافظة الإسكندرية: 6:24 صباحًا.

- محافظة بورسعيد: 6:14 صباحًا.

- محافظة العريش: 6:08 صباحًا.

- محافظة السويس: 6:16 صباحًا.

- الطور: 6:16 صباحًا.

- سانت كاترين: 6:14 صباحًا.

- طابا: 6:08 صباحًا.

- دمنهور: 6:22 صباحًا.

- شرم الشيخ: 6:14 صباحًا.

- طنطا: 6:20 صباحًا.

- المنصورة: 6:18 صباحًا.

- الزقازيق: 6:19 صباحًا.

- شبين الكوم: 6:21 صباحًا.

- بنها: 6:21 صباحًا.

- محافظة كفر الشيخ: 6:20 صباحًا.

- محافظة الفيوم: 6:25 صباحًا.

- محافظة بني سويف: 6:24 صباحًا.

- محافظة المنيا: 6:28 صباحًا.

- محافظة أسيوط: 6:28 صباحًا.

- محافظة سوهاج: 6:28 صباحًا.

- محافظة قنا: 6:24 صباحًا.

- محافظة أسوان: 6:28 صباحًا.

- محافظة أبو سمبل: 6:37 صباحًا.

- محافظة مرسى مطروح: 6:34 صباحًا.

- محافظة الغردقة: 6:18 صباحًا.

- الخارجة: 6:36 صباحًا.

- محافظة الإسماعيلية: 6:16 صباحًا.

- محافظة دمياط: 6:16 صباحًا.

- السلوم: 6:42 صباحًا.

- نويبع: 6:10 صباحًا.

- حلايب: 6:17 صباحًا.

- شلاتين: 6:19 صباحًا.

رصد أي مخالفات ومحاربة الغش التجاري

وتكثف مدرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج ومدرية الطب البيطري، حملاتها لمراقبة الأسواق، مع قرب عيد الأضحى 2023، لرصد أي مخالفات ومحاربة الغش التجاري.