موعد صلاة عيد الأضحى بالدقهلية 2023.. استعدادات مكثفة في المساجد

تستعد محافظات مصر لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويهتم كثيرون بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى بالدقهلية 2023، أو كما يسمى بـ«العيد الكبير»، حيث يمارسون طقوسه المعرفة، وأهمها نحر الذبائح، فيما تستعد المساجد لاستقبال المصلين.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بالدقهلية

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بمحافظة الدقهلية ومدنها وعاصمتها مدينة المنصورة، بينما أكدت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر ذي الحجة 1444هجريا يوم الاثنين 19 يونيو، ووقفة عرفات فلكيا يوم الثلاثاء بتاريخ 27 من نفس الشهر، وعيد الأضحى المبارك يوم 28.

موعد صلاة عيد الأضحى بجميع المحافظات 2023

وتقدم «الوطن» موعد صلاة عيد الأضحى بالدقهلية 2023، حيث تحين في الساعة 6.18 صباحا بحسب مواقيت الصلاة التي أعلنها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وتختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 من مدينة لأخرى وذلك على حسب المحافظة التي تنتمي إليها، بسبب الموقع الجغرافي لكل محافظة، وهي كالتالي:

صلاة العيد في المنصورة 6.18.

صلاة العيد في الزقازيق 6.19.

صلاة العيد في الإسكندرية 6.24.

صلاة العيد في بورسعيد 6.14.

صلاة العيد في السويس 6.16.

صلاة العيد في العريش 6.08 .

صلاة العيد في الطور 6.16.

صلاة العيد في سانت كاترين 6.14.

صلاة العيد في طابا 6.08.

صلاة العيد في بنها6.21.

صلاة العيد في شبين الكوم6.21 .

صلاة العيد في كفر الشيخ 6.20.

صلاة العيد في الفيوم 6.25.

صلاة العيد في بني سويف 6.24.

صلاة العيد في المنيا 6.28.

صلاة العيد في أسيوط 6.28.

صلاة العيد في سوهاج6.28.

صلاة العيد في قنا6.24.

صلاة العيد في أسوان6.28.

صلاة العيد في أبوسمبل6.37.

صلاة العيد في مرسى مطروح6.34 .

صلاة العيد في السلوم 6.42

صلاة العيد في نويبع 6.10.

صلاة العيد في حلايب 6.17.

صلاة العيد في شلاتين 6.19.

صلاة العيد في الغردقة 6.18.

صلاة العيد في الخارجة 6.36.

صلاة العيد في الإسماعيلية 6.16.

صلاة العيد في دمياط 6.16.