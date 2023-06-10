3 حالات تمنع سفر الحاج من مطار القاهرة.. اعرف التفاصيل

حذرت وزارة الداخلية عبر بوابة الحج المصرية، الحجاج من 3 حالات تمنع سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام 1444، وطالبتهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات وإحضار كل المستندات المحددة من قبل السلطات السعودية وذلك تسهيلًا على الحجيج خلال التنقل بين المناسك.

3 حالات تمنع سفر الحاج من مطار القاهرة

وكشفت وزارة الداخلية أنَّها لن تسمح بسفر الحاج من مطار القاهرة في 3 حالات وهي كالتالي:

- تقديم جواز سفر به ثقوب في الصفحة الأولى الخاصة بالبيانات.

- اختلاف الرقم القومي أو الأسماء في جواز السفر عن ما هو وارد في بطاقة الرقم القومي.

- عدم وجود صفحات خالية في جواز السفر.

المستندات المطلوبة مع الحاج

وحددت وزارة الداخلية المستندات المطلوبة حضورها مع الحاج في مطار القاهرة قبل أن يغادر إلى البيت الحرام لأداء ركن الإسلام الأخير وهي كالتالي:

- جواز سفر مميكن للحاج والمرافق له «إن وجد»، على أن لا تقل مدة صلاحية الجواز عن سنة.

- تقديم شهادة المعتمدة دوليًا من وزارة الصحة بتلقي الحاج كافة الجرعات الأساسية في التطعيمات.

- صحيفة حالة جنائية «فيش وتشبه»

- تقديم بيان الموقف التجنيد مرافقيهم «إن وجدوا»

- صورة شخصية حديثة مقاس «4 × 6» خلفيتها بيضاء.

− تصاريح السفر للمواطنين اللذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة العمل.

− شهادة تحركات صادر من الإدارة العامة للجوازات.

اللقاحات التي يلتزم الحاج بالحصول عليها قبل السفر

- لقاح الأنفلونزا الموسمية.

- لقاح الرباعي 135 ACYW «الحمى المخية الشوكية».

- تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.

تفويج الحجاج

وتبدأ وزارة الداخلية اليوم تفويج حجاج القرعة إلى الأراضي المقدسة لأداء الركن الأخير من أركان الإسلام، وأعدت وزارة الداخلية خطة مكثفة للتسهيل على ضيوف الرحمن وسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات منذ وصولهم إلى مطار القاهرة حتى عودتهم إلى أرض الوطن.