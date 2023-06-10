الأولى على الإعدادية بالمنوفية: «نفسي أدخل كلية طب أسنان»

أكدت الطالبة بسنت محمد إبراهيم البكري، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، أنها لم تكن تتوقع حصولها على الدرجة النهائية في الامتحانات، ولكنها اجتهدت على مدار العام الدراسي بالكامل، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تدخل كلية طب الأسنان وتصبح طبيبة مشهورة.

الأولى على الإعدادية: أصدقائي كلهم متفوقين

وقالت الطالبة الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، إنها أصدقائها كانوا يشجعون بعضهم على المذاكرة طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن أصدقائها المقربين 4 فقط، اثنين منهم ضمن الأوائل على مستوى المحافظة، واثنين فقدا درجتين فقط في المجموع الكلي.

بسنت: الرياضة والإنجليزي أحب المواد

وأوضحت «بسنت» أن أحب المواد لها الرياضة والإنجليزي، مؤكدة أنها كانت تقسم مواعيد مذاكرتها على مدار اليوم، حيث تبدأ من بعد الفجر مباشرة وتستكمل مذاكرتها على مدار اليوم، لمدة من 4 إلى 5 ساعات يوميا، موجهة الشكر لوالديها على دعمهما لها طوال العام الدراسي.

وأكد والد الطالبة بسنت، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان في العمل أثناء إعلان النتيجة وأبلغته ابنته بتفوقها وحصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، قائلا: «كنت فرحان جدا لما قالتلي النتيجة، والحمد لله ربنا كرمننا ووفقنا وعقبال الثانوية بإذن الله، وربنا يكرم كل أولادنا».