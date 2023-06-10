رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الأولى على الإعدادية بالمنوفية: «نفسي أدخل كلية طب أسنان»

كتب:

إبراهيم الديهي
12:17 م | السبت 10 يونيو 2023
الطالبة بسنت محمد إبراهيم البكري

الطالبة بسنت محمد إبراهيم البكري

أكدت الطالبة بسنت محمد إبراهيم البكري، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، أنها لم تكن تتوقع حصولها على الدرجة النهائية في الامتحانات، ولكنها اجتهدت على مدار العام الدراسي بالكامل، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تدخل كلية طب الأسنان وتصبح طبيبة مشهورة.

الأولى على الإعدادية: أصدقائي كلهم متفوقين

وقالت الطالبة الأولى على الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، لـ«الوطن»، إنها  أصدقائها كانوا يشجعون بعضهم على المذاكرة طوال العام الدراسي، مشيرة إلى أن أصدقائها المقربين 4 فقط، اثنين منهم ضمن الأوائل على مستوى المحافظة، واثنين فقدا درجتين فقط في المجموع الكلي.

بسنت: الرياضة والإنجليزي أحب المواد

وأوضحت «بسنت» أن أحب المواد لها الرياضة والإنجليزي، مؤكدة أنها كانت تقسم مواعيد مذاكرتها على مدار اليوم، حيث تبدأ من بعد الفجر مباشرة وتستكمل مذاكرتها على مدار اليوم، لمدة من 4 إلى 5 ساعات يوميا، موجهة الشكر لوالديها على دعمهما لها طوال العام الدراسي.

وأكد والد الطالبة بسنت، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه كان في العمل أثناء إعلان النتيجة وأبلغته ابنته بتفوقها وحصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، قائلا: «كنت فرحان جدا لما قالتلي النتيجة، والحمد لله ربنا كرمننا ووفقنا وعقبال الثانوية بإذن الله، وربنا يكرم كل أولادنا».

اقرأ المزيد:

«زراعة المنوفية»: نسبة توريد القمح وصلت إلى 94%

«المنوفية»: توريد أكثر من 121 ألف طن قمح إلى الصوامع منذ بداية موسم الحصاد

«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية للأكثر احتياجا بمحافظة المنوفية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 الترم الثاني
بقلم إبراهيم الديهي