ما مدى خطورة الوثائق السرية التي عثر عليها في حمام منزل ترامب؟ (فيديو)

كشف ممثلو الادعاء في الولايات المتحدة الأمريكية عن لائحة اتهام بحق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس الجمعة، شملت 37 اتهامًا منها تعريض بعض الأسرار الأمنية الأكثر حساسية في البلاد للخطر بعد مغادرته البيت الأبيض، في عام 2021 عقب الانتخابات الرئاسية التي هزم فيها أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية.

تفاصيل حول الأسلحة النووية الأمريكية وأقمار التجسس الصناعية

وتضمنت الوثائق السرية، وفقًا للائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تفاصيل حول الأسلحة النووية الأمريكية وأقمار التجسس الصناعية والجيش الأمريكي، صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» ووكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.إيه»، ووكالة الأمن القومي ووكالات أخرى تابعة للمخابرات.

لائحة الاتهام: ترامب لم يحسن التعامل مع وثائق سرية

لائحة الاتهام الفيدرالية جاء فيها، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لم يحسن التعامل مع وثائق سرية تضمنت معلومات عن البرنامج النووي السري للولايات المتحدة الأمريكية وثغرات محلية محتملة لدى واشنطن في حالة وقوع هجوم.

ومن بين الوثائق التي عثر عليها في حمام منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وثيقة تحمل علامة سري للغاية وتقول لائحة الاتهام إنها تتعلق بـ «القدرات النووية لدولة أجنبية، وبها رمز ORCON»، وهو يعني أنه لا يمكن نشر المواد الموجودة في المستند خارج الإدارة الحكومية الأمريكية التي أنشأتها دون موافقة مسبقة.

وحملت وثيقة أخرى علامة «سري - بيانات مقيدة سابقا»، والتي تقول لائحة الاتهام إنها تتعلق بـ «الأسلحة النووية للولايات المتحدة».

ترامب احتفظ بالوثائق في منتجع مارالاجو الذي يمتلكه في فلوريدا

وهناك وثيقة أخرى تحمل «سري للغاية» ورمز «NOFORN» ورمز آخر «FISA»، حيث قالت لائحة الاتهام عنها إنها تتعلق بالقدرات العسكرية لدولة أجنبية والولايات المتحدة الأمريكية، مع تعليق توضيحي مكتوب بخط اليد بعلامة سوداء.

واحتفظ ترامب بالوثائق في منتجع مارالاجو الذي يمتلكه في ولاية فلوريدا الأمريكية وفي نادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي، حيث جاء في لائحة الاتهام أن المنتجع استضاف عشرات الآلاف من الضيوف في أكثر من 150 حدثا خلال الوقت الذي كانت فيه الوثائق هناك.