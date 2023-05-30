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مرتبات يونيو في ماكينات ATM خلال أيام.. و«المالية»: الصرف قبل العيد

كتب:

منة العشماوي
12:04 م | الثلاثاء 30 مايو 2023
مرتبات شهر يونيو 2023

مرتبات شهر يونيو 2023

كشفت وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري، عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، ليكون قبل عيد الأضحى، وأيضا موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين في الجهات الحكومية.

وموعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023، وفقا لما أعلنته وزارة المالية، من المنتظر أن يكون بعد أيام، على النحو التالي:

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

- يوم الأحد 18 يونيو 2023.

- يوم الإثنين 19 يونيو 2023.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

- يوم الأربعاء 21 يونيو 2023.

- يوم الخميس 22 يونيو 2023.

متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب

- يوم الأربعاء 7 يونيو 2023.

- يوم الخميس 8 يونيو 2023.

- يوم الأحد 11 يونيو 2023.

أول أيام عيد الأضحى

ومن المنتظر أن يكون أول أيام عيد الأضحى 2023 تقريبًا يوم 28 يونيو المقبل، بحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وعن طريق الحسابات الفلكية، والرأي النهائي لتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى يكون لدار الإفتاء المصرية.

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بقلم منة العشماوي